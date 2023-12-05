"Укрзалізниця" запустила нові потяги до Карпат на новорічні свята: маршрути та розклад

Квитки на всі поїзди вже доступні в затосунку "Укрзалізниці", на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

"Укрзалізниця" до різдвяно-новорічних свят відкрила продаж на низку поїздів до гір з різних куточків країни.

Про це це інформує пресслужба компанії.

Список рейсів та маршрут

Для українців вже доступні для придбання квитки на новий поїзд №194/193 Кривий Ріг - Ясіня. Цей поїзд в новому розкладі сполучив Криворіжжя з горами (станціями Яремче, Микуличин, Татарів-Буковель, Ворохта, Яремче) напряму зручним розкладом.

З Кривого Рогу поїзд №194/193 відправлятиметься з 17 грудня через день об 11:02, і прибуватиме до Ясіні о 10:06. В зворотному напрямку, з Ясіні, поїзд відправлятиметься з 18 грудня о 13:28 і прибуватиме в Кривий Ріг о 10:34.

Також доступні для придбання квитки на нові поїзди №143/144 — 142/141 Суми, Чернігів — Івано-Франківськ та №365/366 Луцьк — Рахів.

Поїзд №143/144 - 142/141 Суми, Чернігів — Івано-Франківськ відправлятиметься з Сум з 11 грудня о 19:01, з Чернігова — о 21:18 і прибуватиме до Івано-Франківська о 13:20. В зворотному напрямку, з Івано-Франківська, поїзд відправлятиметься з 12 грудня о 14:44 і прибуватиме до Чернігова о 7:26, до Сум - о 9:56.

Поїзд №365/366 Рахів - Луцьк відправлятиметься з Рахова з 20 грудня о 19:37 та прибуватиме до Луцька об 11:30. В зворотному напрямку, з Луцька, поїзд відправлятиметься з 21 грудня о 17:45 та прибуватиме до Рахова о 8:55.

У компанії наголосили, що квитки на всі поїзди вже доступні в затосунку "Укрзалізниці", на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила "лижний експрес". Маршрут та розклад читайте ТУТ.

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