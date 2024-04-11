"Укрзалізниця" запустила новий сервіс для купівлі квитків: що відомо

Відтепер пошук та купівля квитків на поїзд вимагатиме менше зусиль та часу. В "Укрзалізниці" анонсували запуск нового сервісу, який дозволяє відстежувати появу необхідних проїзних документів у продажу та викупати їх автоматично.

Про це повідомив Telegram-канал "Укрзалізниці".

"Запускаємо функцію моніторингу квитків з можливістю автовикупу для всіх користувачів", – йдеться у повідомленні.

Місяць тому доступ до тестової версії застосунку отримали 3225 користувачів, що дало змогу розробникам виправити недоліки нового сервісу. Наразі доступ відкрили для усіх, хто встановить застосунок та авторизується у ньому за допомогою Дія.Підпис.

Для авторизованих користувачів доступний моніторинг двох типів:

моніторинг квитків на поїзди, які вже у продажу (з можливістю відстежувати наявність конкретних місць);

моніторинг на напрямки (з можливістю відстежувати появу в продажі поїздів між обраними містами).

У випадку відстеження появи квитків на конкретний поїзд є можливість увімкнути функцію автовикупу квитків. Для цього необхідно вказати дані пасажирів та передплатити замовлення. У випадку скасування пошуку або якщо потрібних квитків не з'явиться, відбудеться автоматичне повернення коштів на карту.

В "Укрзалізниці" пояснили, що користувачі можуть увімкнути в налаштуваннях профілю пуш-сповіщення, щоб оперативно отримувати сповіщення про результати пошуку та викупу квитків.

"Моніторинг та автоматична купівля квитків недоступні для поїздів до/з Польщі (крім Інтерсіті+) та прямого поїзда Київ — Відень. Проте ви можете отримати сповіщення про відкриття продажу квитків на ці напрямки", – зауважили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, у Хмельницькій області тимчасово закритий рух для одного з поїздів. Причиною стала деформація земляного полотна на одному з перегонів.

Читайте також провідні новини дня: