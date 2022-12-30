"Укрзалізниця" запустила ретропоїзд до зимових свят: де та як курсує (фото)

"Укрзалізниця" запустила казковий ретропоїзд до зимових свят. Він курсуватиме за маршрутом Львів - Брюховичі - Львів 31 грудня та 1, 7, 8, 14, 15 січня.

Про це повідомили в компанії.

Паротяг Ер № 797-86 возитиме чотири вагони. У вказані дні святковий поїзд вирушатиме в подорож зі східного боку першого перону Львівського вокзалу о 10:00, 12:30 та 15:00.

Фото: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця

Тривалість подорожі - півтори години. Продаж квитків на подорож "Святковим паровозом" уже відкрито. Їх можна придбати у касах львівського вокзалу та на сайті "Укрзалізниці" за запитом Львів - Львів-Казковий.

Нагадаємо, на новорічні свята "Укрзалізниця" запустила додаткові потяги з Києва до Харкова. А також повернула "Буковельський експрес", який відправлятиметься зі Львова.

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