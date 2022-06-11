"Укрзалізниця" запустила від двох українських міст потяги до Польщі: графік курсування

У суботу, 11 червня, "Укрзалізниця" запустила два нових поїзди до Перемишля, Польща.
Курсувати потяги будуть від Києва та Запоріжжя.
Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".
"Ми реагуємо на збільшений попит пасажирів на поїзди з-за кордону в Україну, адже тільки за останній місяць залізницею в Україну повернулось близько 50 000 наших громадян, і ми спостерігаємо зростання тенденції на повернення" - йдеться у повідомленні відомства.
Графік курсування
Поїзд №53/54 Київ — Перемишль - Київ відправляється о 19:48 та прибуває до Перемишля наступного дня о 07:21. У зворотному напрямку поїзд вирушає о 18:39 та прибуватиме до Києва о 09:21.
Поїзд №31/32 Запоріжжя - Перемишль — Запоріжжя відправляється із Запоріжжя 15:30, зупинятиметься у Дніпрі о 17:33, і прибуває до Перемишля о 12:50. Із Перемишля поїзд відходить о 16:00, зупиняється у Дніпрі о 13:26, і прибуває до Запоріжжя о 15:51.
Раніше повідомляли, що "Укрзалізниця" призначила п'ять пар потягів між Дарницею та Ніжином. Графік руху читайте ТУТ.
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