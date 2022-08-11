"Укрзалізниця" запустила власний мобільний застосунок: які функції доступні пасажирам

"Укрзалізниця" заявила про запуск власного мобільного застосунку, в якому можна придбати залізничні квитки.

"Укрзалізниця" у партнерстві з Mastercard оголосила про запуск власного мобільного застосунку для продажу квитків та інформування пасажирів.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

"Укрзалізниця є прямим продавцем квитків через застосунок, а відтак вартість квитків для пасажирів буде максимально вигідною — будь-які додаткові комісії під час оплати відсутні", - йдеться в повідомленні.

У новому застосунку користувачі зможуть:

придбати квитки на всі поїзди далекого сполучення по Україні;

повернути квитки;

отримувати сповіщення про рейс та колію прибуття/відправлення поїзда;

знайти необхідний рейс та відповіді на поширені запитання щодо перевезень;

отримати доступ до особистого кабінету зі збереженням історії рейсів та даних пасажирів для швидких повторних замовлень.

Тестування нового застосунку було проведене в липні, і відсьогодні він уже доступний для всіх користувачів на AppStore та Google Play Market.

"Запуск власного застосунку Укрзалізниці допоможе нам залишатися на зв’язку з пасажирами та якомога оперативніше й ефективніше інформувати про зміни в рейсах, оновлення графіків, нові маршрути та сервіси. Для пасажира аргумент на користь встановлення застосунку ще очевидніший: тут найдешевші квитки без жодних комісій, гарантовано швидший пошук і стабільність роботи", — сказав голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

Наступним етапом діджиталізації "Укрзалізниці" стане розробка нового сайту, єдиного порталу бортових послуг та розвиток онлайн-замовлення звичних залізничних сервісів: перевезення авто у вагоні, послуг вокзальних портерів, пошуку загублених речей, бронювання лаунжу та ін.

"Ми максимально діджиталізуємо зворотний зв’язок, вже перейшли на онлайн-підтримку пасажирів 24/7 в усіх доступних месенджерах, маємо хорошу динаміку запущеного півтора роки тому чат-бота", — додав Олександр Камишін.

Фото: Укрзалізниця

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відновлює курсування потяга Київ-Ясіня.

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