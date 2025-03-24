"Укрзалізниця" зазнала масштабної кібератаки: як купити квиток і поїхати

Кібератака не вплинула на рух поїздів, однак наразі недоступна послуга купівлі квитків онлайн.

Онлайн-системи "Укрзалізниці" зазнали масштабної тергетованої кібератаки. Відновлення всіх систем тривало всю минулу добу.

Про це повідомили у компанії.

"Ворогові не вдалося порушити рух поїздів – вони курсують чітко, без затримок та всі операційні процеси руху налагоджені в резервному форматі", - зазанчили у відомстві.

Чи можна купити квитки онлайн

Повідомляється, що наразі недоступна послуга купівлі квитків онлайн. І, ймовірно, впродовж дня придбати квитки можна буде лише у касах на вокзалах. Для цього ухвалили рішення збільшити кількість персоналу та розширити графіки роботи.

"Якщо ви не встигаєте придбати квиток через касу – прямуйте безпосередньо до поїзда. Наші поїзні бригади поінформовані, як оформляти ваш проїзд на місці", – порадили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, 23 березня всі онлайн-сервіси "Укрзалізниці" були недоступні, повідомив заступник директора з комунікацій пасажирських перевезень Олександр Шевченко. Про причини він не повідомив, але запевнив, що вони намагаються зробити усе можливе, щоб робота не була паралізована.

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