"Укрзалізниця" збільшила кількість потягів до деокупованої Балаклії

"Укрзалізниця" збільшила кількість потягів у напрямку звільненої від окупантів Балаклії.

В компанії наголошують, що попит на рейс до Балаклії збільшився. Саме тому від Харкова замість одного рейкового автобуса Pesa від 24 вересня будуть курсувати одразу два.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Потяг буде зупинятися на станціях Основа, Жихор, Зміїв, Занки, Шебелинка. також додано зупинку на станції Слобожанській.

Графік руху:

поїзд №6403/6402 Харків - Балаклія - Харків. Вирушає щодня з Харкова о 07:00 та прибуватиме до Балаклії о 09:33. З Балаклії вирушає о 09:58 та прибуває до Харкова об 12:24;

Харків - Балаклія - Харків. Вирушає щодня з Харкова о 07:00 та прибуватиме до Балаклії о 09:33. З Балаклії вирушає о 09:58 та прибуває до Харкова об 12:24; поїзд №6407/6404. Вирушає щодня з Харкова о 15:50 та прибуває до Балаклії о 18:14. З Балаклії вирушає о 18:39 та прибуває до Харкова о 21:09.

До слова, вранці 15 вересня перший рейс відправився до звільненої Балаклії.

Нагадаємо, 10 вересня голова Харквщини Олег Синєгубов повідомив, що Командування Сухопутних військ Збройних сил підняло український прапор у звільненому від окупантів місті Балаклія.

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