"Укрзалізниця" збільшила кількість потягів до польського Перемишля

Додано ще три потяги.

"Укрзалізниця" додала ще три рейси на потяг сполученням "Львів - Перемишль".

Про це повідомила пресслужба компанії.

Електрички відправлятимуться після 8:00, 12:00, 16:00, а також о 19:55, 00:40 та 05:27

"Львів: рейси на Перемишль відправляються човниково один за одним. Посадка в порядку живої черги", - йдеться у повідомленні.

Тим часом з Києва рейси на схід та захід відправляються з затримкою через зміни маршрутів та графіків руху безпечними шляхами.

Скасовано наразі лише швидкісний поїзд до Костянтинівки. Інтерсіті+ 705 та 715 прямуватимуть до Львова замість Перемишля і повертатимуться до Києва.