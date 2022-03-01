"Укрзалізниця" збільшила кількість поїздів на 1 березня: список і графік

Крім того, протягом дня залежно від потоку пасажирів будуть призначені додаткові евакуаційні рейси зі столиці до Закарпаття, Волині та Буковини.

"Укрзалізниця" продовжує перевезення пасажирів в умовах воєнного стану і збільшила кількість поїздів, зокрема евакуаційних, у розкладі руху на 1 березня.

Про це інформує пресслужба УЗ.

1 березня заплановані такі рейси по ст. Київ:

Крім того, протягом дня залежно від потоку пасажирів будуть призначені додаткові евакуаційні рейси зі столиці до Закарпаття, Волині та Буковини з можливістю хабової пересадки до Румунії, Угорщини та Польщі.

Розклад руху поїздів по ст. Харків у добу 1 березня виглядатиме таким чином:

Для покращення обслуговування пасажирів, що прямують до кордону України з країнами ЄС, поїзд №7617/7618 о 00:40 вирушатиме зі Львова до Чопа та зворотно, а поїзд № 7619/7620 вирушатиме о 05:27 год. зі Львова до Чопа та зворотно.

На залізничному вокзалі в Чопі створено транспортний хаб. Зі станції Чоп до Захоні (Угорщина) продовжує курсувати щодня 9 пар поїздів.

Додатковий рейс до Польщі сполученням Львів-Грубешів-Замостя перенесено на 2 березня: таким чином, у середу відправиться два рейси о 08:00 та о 17:00. Також о 13:30 запланований рейс Львів-Холм.



Посадка на евакуаційні рейси "Укрзалізниці" є пріоритетною для пасажирів із придбаним квитком. Проїзд регулярними рейсами у напрямках, що не забезпечують евакуацію пасажирів з лінії вогню, здійснюється на загальних умовах проїзду.

Графік може змінюватись залежно від оперативної ситуації, крім того "Укрзалізниця" додаватиме евакуаційні рейси по мірі необхідності. Станом на 28 лютого евакуаційними рейсами УЗ перевезено понад пів мільйона українців.