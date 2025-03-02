"Укрзалізниця" збільшила кількість поїздів: нові маршрути на березень

Продаж квитків на ці рейси вже відкрито.

У березні "Укрзалізниця" розширює своє пасажирське сполучення, додаючи нові рейси до популярних напрямків.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Додаткові поїзди допоможуть комфортно дістатися до Львова, Трускавця та Одеси.

Додаткові рейси

Від 9 березня пасажири зможуть скористатися поїздом №168/167, який курсуватиме за маршрутом Львів — Одеса — Львів. Поїзд вирушатиме зі Львова о 07:26, а до Одеси прибуватиме о 18:17.

У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 07:53 і прибуватиме до Львова о 18:23.

Від 9 березня "Укрзалізниця" запускає поїзд №265/266, що з'єднує Київ і Одесу. Поїзд вирушатиме з Києва о 08:33, і вже о 18:08 прибуватиме до Одеси. У зворотному напрямку поїзд відправляється о 11:27, до Києва він повертається о 20:42.

Для тих, хто бажає відвідати Карпати, "Укрзалізниця" організовує ще один додатковий поїзд №159/160 на маршруті Київ — Трускавець — Київ. Цей поїзд буде курсувати 16 та 30 березня. Він вирушатиме з Києва о 10:16 і прибуватиме до Трускавця о 19:37. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 08:33 та повернеться до Києва о 19:11.

Раніше повідомлялося, що в Україні зростуть ціни на залізничні квитки.

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