"Укрзалізниця" збільшить кількість місць на деяких напрямках: про які сполучення йдеться

Це пов'язано зі зростанням попиту з боку пасажирів на поїздки.

Так, в напрямку Одесу додають місць на певні дати. Більше квитків стане й на рейсах, що прямують до Харкова.

Про це пише "Укрзалізниця".

Подробиці

Як зазначається, призначено поїзд Інтерсіті №761/762 Київ — Одеса, який курсуватиме через день з 9 липня. Потяг відправлятиметься з Києва о 6:03 та прибуватиме до Одеси о 13:34. У зворотному напрямку, з Одеси, поїзд відправлятиметься о 14:20 та прибуватиме до Києва о 21:54.

"На маршруті курсуватимуть вагони МПЛТ з місцями для сидіння 1-го та 2-го класу", – додали у компанії.

Також буде збільшено кількість місць для поїздок між Києвом та Харковом. Від 3 липня щосереди о 23:53 з Києва відправлятиметься поїзд №720, який прибуватиме до Харкова о 5:14. У зворотному напрямку, з Харкова, поїзд №719 відправлятиметься о 23:30, та прибуватиме до Києва о 5:01.

"Квитки на всі рейси, як зазвичай, будуть доступні в застосунку Укрзалізниці, на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів", – нагадали в "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" вперше показала нову постіль у вагонах! Але чому пасажири не задоволені?

Нагадаємо, в "Укрзалізниці" розповіли, які незвичні речі чи товари передавали українці за допомогою залізничних перевезень. Інколи доходить і до заборонених товарів.

Читайте також: