"Укрзалізниця" збільшує кількість квитків на популярний рейс до Польщі

Оновлений формат курсування поїзда покращить сполучення Харкова з Польщею, впевнені у залізниці.

"Укрзалізниця" збільшує кількість місць на маршруті "Харків — Перемишль" (Польща).

Про це інформує пресслужба компанії.

"8 жовтня закінчуються ремонтні роботи на станції Перемишль, відтак поїзди №31/32 Запоріжжя — Перемишль, №35/36 Одеса — Перемишль, №705/706, 715/716, 53/54, 89/90 Київ — Перемишль повернуться до свого звичного розкладу руху", - додають у залізниці.

Рух маршруту поїзда №73/74 Харків — Перемишль

Відправлення поїзда №73/74 у оновленому форматі з Харкова (з 7 жовтня) о 13:36, прибуття до Перемишля об 11:17.

Зворотно з Перемишля (з 8 жовтня) о 13:45, прибуття до Харкова о 14:55.

"Оновлений формат курсування поїзда покращить сполучення Харкова з Польщею на додачу до рейсу Харків — Хелм", - зазначили в "Укрзалізниці".

Квитки на рейси вже доступні для придбання в застосунку, чат-ботах на сайті та в касах вокзалів.

Раніше в "Укрзалізниці" повідомляли про зміни у графіку руху для низки популярних потягів.

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