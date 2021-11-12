"Укрзалізниця" збільшує кількість потягів до Буковеля: перелік

Також компанія ініціює процедуру перейменування станції Татарів на Татарів-Буковель.

"Укрзалізниця" у новому графіку руху на 2021/2022 рік, який починає діяти 12 грудня 2021 року, запускає 7 пар потягів до гірськолижного курорту Буковель.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Так, відповідно до нового графіка руху через Буковель прямуватимуть сім потягів:

№5/6 Маріуполь — Рахів;

№15/16 Харків — Рахів;

№55/56 Київ — Рахів;

№95/96 Київ — Рахів;

№25/26 Одеса — Рахів;

№125/126 Миколаїв — Рахів;

№130/129 Кременчук — Ворохта (з групою причіпних вагонів Полтава — Ворохта).

Продаж квитків на потяги №55/56 Київ — Рахів, №95/96 Київ — Рахів, №25/26 Одеса — Рахів, №125/126 Миколаїв — Рахів уже відкрито, решта надійде у продаж до кінця тижня.

Окрім цього "Укрзалізниця" починає реновацію станції Татарів та ініціює процедуру перейменування станції на Татарів-Буковель. Реновація станції Татарів пов'язана з тим, що станція є географічно найближчою — 15 км або від 20 хвилин у дорозі — до популярного серед туристів урочища Буковель та однойменного лижного курорту.

Також для зручності пасажирів від 12 грудня буде організовано автобусні трансфери від вокзалу до Буковеля за фіксованою ціною 50 грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна планує запустити швидкісний поїзд "Київ-Варшава": проєкт розробили в міністерствах інфраструктури двох країн.

Новини України: "Укрзалізниця" оновила вагони для потягу Київ - Херсон

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