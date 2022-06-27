"Укрзалізниця" збільшує кількість приміських поїздів у Київській та Житомирській областях: графік

"Укрзалізниця" збільшує кількість приміських поїздів у Київській та Житомирській областях: графік

Через зростання попиту на приміські перевезення на цих напрямках УЗ суттєво збільшує кількість приміських поїздів.

"Укрзалізниця" збільшує кількість приміських поїздів в напрямку Ірпеня, Бучі, Малина, Коростеня. Придбати квитки на зазначені електропоїзди можна в залізничних касах.

Про це компанія повідомила у Telegram.

Зазначається, що курсування поїздів буде забезпечено не лише у ранкові і вечірні пікові години, але й впродовж всього дня, що забезпечить належну мобільність населення цієї частини Київської та Житомирської областей.

Так, 27 червня 2022 року призначається курсування приміських поїздів:

Електропоїзд №6602 Бородянка — Святошин вирушає щоденно зі станції Бородянка о 06:15 прибуває до станції Святошин о 07:20.

Електропоїзд №6605 Святошин — Клавдієво вирушає щоденно зі станції Святошин о 08:10 прибуває до станції Клавдієво о 09:01.

Електропоїзд №6607 Святошин — Коростень вирушає щоденно зі станції Святошин о 08.55 прибуває до станції Коростень о 12:23.

Електропоїзд №6609 Борщагівка — Тетерів вирушає щоденно зі станції Борщагівка о 13:18 прибуває до станції Тетерів о 15:12.

Електропоїзд №6612 Тетерів — Борщагівка вирушає щоденно зі станції Тетерів о 09:24 прибуває до станції Борщагівка 11:01.

Електропоїзд №6621 Святошин — Коростень вирушає щоденно зі станції Святошин о 18:14 прибуває до станції Коростень о 21:48.

Електропоїзд №6622 Тетерів — Святошин вирушає щоденно зі станції Тетерів о 15:55 прибуває до станції Святошин 17:23.

Електропоїзд №6624 Коростень — Борщагівка вирушає щоденно зі станції Коростень о 13:30 прибуває до станції Борщагівка 16:49.

Електропоїзд №6605 Клавдієво — Святошин вирушає щоденно зі станції Клавдієво о 17:15 прибуває до станції Святошин о 18:03.

Електропоїзд № 6615 Борщагівка — Клавдієво (замість Тетерів – Коростень) вирушає щоденно зі станції Борщагівка о 15:34 прибуває до станції Клавдієво о 16:52.

Пасажири зазначених поїздів можуть здійснити пересадку на кільцеву електричку (Kyiv City Express), зокрема на станції Святошин.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" на 26 та 27 червня скасувала кілька приміських потягів.

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