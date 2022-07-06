"Укрзалізниця" збільшує кількість вагонів до евакуаційного потяга з Донецької області

"Укрзалізниця" збільшує кількість вагонів до евакуаційного потяга з Донецької області

"Укрзалізниця" збільшує кількість вагонів в евакуаційному потязі.

Більше вагонів додадуть до потяга з Покровська Донецької області.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"У зв’язку з інтенсифікацією бойових дій на Донеччині і зростанням потоку пасажирів з Донбасу, "Укрзалізниця" додасть вагони до евакуаційного потяга з Покровська", - йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що "УЗ" продовжує здійснювати евакуаційні перевезення за маршрутом Покровськ - Дніпро - Львів.

"Посадка для пасажирів із зони проведення бойових дій є безкоштовною, пасажири мають можливість безпосередньо на борту зареєструватись у програмі на тимчасове поселення та на отримання матеріальної допомоги для ВПО", - йдеться у повідомленні.

В "Укрзалізниці" додали, що тільки за червень на вокзалах було виплачено 10,9 мільйона гривень для 4,7 тисячі пасажирів евакуаційних потягів із Запоріжжя та Покровська.

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