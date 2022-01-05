"Укрзалізниця" збирається закупити 30 нових плацкартних вагонів: оголошено тендер

У нових вагонах буде встановлено сучасне LED-освітлення, вакуумні санвузли, розетки з USB-портами та кондиціонери.

"Укрзалізниця" оголосила тендер на закупівлю 30 нових плацкартних вагонів. Цьогоріч компанія планує також закупити ще 70 вагонів сидячого типу для денного сполучення.

Про це повідомила пресслужба "Укразалізниці".

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"АТ "Укрзалізниця" придбає 30 плацкартних вагонів для найбільш популярного сегмента пасажирських перевезень. Відповідний тендер оголошено в системі Prozorro 31 грудня 2021 року", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що закупівля рухомого складу проводитиметься за бюджетні кошти, передбачені на 2022 рік у рамках виконання програми оновлення пасажирського рухомого складу та інфраструктури. В "Укрзалізниці" збираються оновити плацкартні вагони, які не закуповували роками.

"Завдяки вчасному прийняттю фінплану на поточний рік ми ще наприкінці минулого року оголосили тендер на закупівлю нової партії пасажирських вагонів. Йдеться про плацкартні вагони, які компанія не закуповувала роками і які доволі популярні у наших пасажирів. Завдяки закупівлі цієї партії ми зможемо повноцінно формувати поїзди з різних типів нових вагонів та пропонувати пасажирам комфортні поїздки за різними ціновими категоріями", — зазначив член правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

В компанії підкреслюють, що нові плацкартні вагони матимуть сучасні елементи екстер’єру та інтер’єру. Зокрема, буде встановлено сучасне LED-освітлення, вакуумні санвузли, розетки з USB-портами та кондиціонери. Швидкість таких вагонів складатиме 160 км/год, а строк служби — не менше 30 років.

Як повідомляється, заявки на участь у тендері "Укрзалізниця" прийматиме до 2 лютого 2022 року. Сам аукціон відбудеться 10 березня 2022 року. В компанії кажуть, що усі вагони компанії мають бути поставлені не пізніше 31 грудня 2023 року.

Крім того, "Укрзалізниця" планує цьогоріч замовити за кошти Державного бюджету ще 70 вагонів сидячого типу. Наразі компанія фіналізує технічні вимоги до них та найближчим часом буде оголошено відповідний тендер.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" додала у продаж додаткових 1650 квитків на найбільш популярні напрямки на 5 січня. У компанії повідомляють, що вирішили збільшити продаж квитків, реагуючи на підвищений попит пасажирів на поїзди цього дня.

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