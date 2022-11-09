"Укрзалізниця" здійснила пробний рейс на відновленому маршруті Україна-Румунія (фото)

"Укрзалізниця" здійснила перший пробний рейс на ділянці Рахів – Ділове – Валя-Вішеулуй у рамках відновлення залізничного сполучення між Україною та Румунією.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

"Відкриття залізничного пасажирського сполучення на кордоні між Україною та Румунією очікується вже на початку грудня. За маршрутом курсуватиме збудований в Україні комфортабельний регіональний поїзд ДПКР-3", – сказав міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Зазначається, що час у дорозі від Рахова до румунської Валі-Вішеулуй становить близько 40 хвилин, без урахування митних процедур, які здійснюватимуться при посадці в поїзд.

"Укрзалізниця" планує виконувати два рейси на день з можливістю пересадки пасажирів на поїзди румунської залізниці CFR. Від Валі-Вішеулуй щодня курсують поїзди до станцій Сігет, Клуж та Бухарест.

Відновлення залізничного сполучення з Молдовою

Наприкінці серпня стало відомо, що Україна відновила залізничний маршрут з Молдовою, який не функціонував 25 років.

28 жовтня Укрзалізниця також презентувала оновлений графік курсування потягів як для внутрішніх, так і для міжнародних рейсів. Так, він передбачає 14 нових рейсів, серед яких 4 потяги міжнародного сполучення до Кишинева, Перемишля, Хелма та Відня, 4 запроваджені протягом 2022 року нові рейси Інтерсіті+, а також одразу 58 оптимізованих рейсів по Україні й за кордон.

Згодом компанія також має повідомити про нові рейси.

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