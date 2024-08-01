"Укрзалізниця" змінила графік руху популярного поїзда до Польщі: як курсуватиме

Як пояснили у компанії, зміни вносять для зменшення ризику затримок при проходженні кордону.
"Укрзалізниця" вносить коригування у розклад руху двох поїздів Інтерсіті+ "Київ — Перемишль".
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Як пояснили у компанії, зміни вносять для зменшення ризику затримок при проходженні кордону. Відтак, починаючи з 10 серпня:
- поїзд №715 Київ — Перемишль відправлятиметься з Києва об 11:26 замість 11:59.
- поїзд №705 Київ — Перемишль відправлятиметься о 19:19 замість 20:05.
"Час прибуття обох поїздів до Перемишля не зміниться, а додатковий час буде використаний для збільшення зупинки на станції Львів для проведення прикордонного-митного контролю", - наголосили в "Укрзалізниці".
Деталі про стиковки поїздів у Перемишлі зібрані на порталі, а через інтенсивність руху на пересадку в "Укрзалізниці" радять закладати не менше 2-2,5 год.
Там нагадали, що переглянути розклад руху та придбати квитки ви можете у застосунку "Укрзалізниці" та на оновленому сайті.
Нагадаємо, у ніч проти 1 серпня Росія завдала ракетного удару по залізничній станції на Харківщині. Поранена провідниця.
Читайте провідні новини сьогодні:
- Наступ на Харків провалився: Зеленський назвав нове місто, яке хоче захопити РФ
- Вбивство очільника ХАМАС: верховний лідер Ірану наказав завдати прямого удару по Ізраїлю
- Винищувач F-16: все, що потрібно знати про американський літак, основні характеристики