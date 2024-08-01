"Укрзалізниця" змінила графік руху популярного поїзда до Польщі: як курсуватиме

Як пояснили у компанії, зміни вносять для зменшення ризику затримок при проходженні кордону.

"Укрзалізниця" вносить коригування у розклад руху двох поїздів Інтерсіті+ "Київ — Перемишль".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Як пояснили у компанії, зміни вносять для зменшення ризику затримок при проходженні кордону. Відтак, починаючи з 10 серпня:

поїзд №715 Київ — Перемишль відправлятиметься з Києва об 11:26 замість 11:59.

поїзд №705 Київ — Перемишль відправлятиметься о 19:19 замість 20:05.

"Час прибуття обох поїздів до Перемишля не зміниться, а додатковий час буде використаний для збільшення зупинки на станції Львів для проведення прикордонного-митного контролю", - наголосили в "Укрзалізниці".

Деталі про стиковки поїздів у Перемишлі зібрані на порталі, а через інтенсивність руху на пересадку в "Укрзалізниці" радять закладати не менше 2-2,5 год.

Там нагадали, що переглянути розклад руху та придбати квитки ви можете у застосунку "Укрзалізниці" та на оновленому сайті.

Нагадаємо, у ніч проти 1 серпня Росія завдала ракетного удару по залізничній станції на Харківщині. Поранена провідниця.

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