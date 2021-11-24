"Укрзалізниця" змінила розклад поїздів харківського напрямку: деталі

Зміни діятимуть у період від 15 до 20 грудня.

"Укрзалізниця" змінила рух поїздів на харківському напрямку через ремонтні роботи на станції Люботин.

Про це інформує пресслужба УЗ.

Зміни діятимуть у період від 15 до 20 грудня. Змін часу відправлення та затримок у дорозі до 30 хвилин зазнають розклади 16 поїздів, що прямують через Харків.

"Це буде відображено у розкладах, системі продажів та безпосередньо у квитках вже завтра, 24 листопада", — уточнили в "Укрзалізниці".

Крім того, для поїздів №142/141-114/113 Львів – Бахмут та №1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка в обох напрямках від 15 до 20 грудня буде змінено маршрут в об'їзд Харкова.

З рейсу Львів — Бахмут — Львів буде виключено зупинки на станціях Святогірськ, Ізюм, Балаклея, Харків. Натомість додано зупинки на станціях Слов’янськ та Лозова.

А з маршруту Івано-Франківськ — Костянтинівка — Івано-Франківськ буде виключено зупинки на станціях Святогірськ, Ізюм, Лиман, Слов’янський курорт, Харків. Натомість додано зупинки на станціях Слов’янськ та Лозова.

Продаж квитків на ці поїзди був тимчасово обмежений на час доопрацювання графіка.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" запустила "Дунайський експрес".