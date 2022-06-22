"Укрзалізниця" змінила розклад руху потяга Київ - Хмельницький

Графіки та маршрути курсування низки поїздів змінено з метою покращення досвіду користування поїздами для пасажирів.

"Укрзалізниця" з 5 липня змінює розклад руху поїзда №771/772 Київ - Хмельницький та вносить зміни до графіків та маршрутів курсування низки інших потягів.

Про це повідомляє пресслужба "УЗ".

"Залізниця прагне покращити досвід користування поїздами для пасажирів навіть під час війни. Тому з 5 липня поїзд №771/772 Київ - Хмельницький відправлятиметься з Києва раніше - о 22:37, і прибуватиме до Хмельницького о 5:28. Ця зміна графіку дозволить не прибувати на вокзал за більш ніж годину у зв'язку з настанням комендантської години у столиці", - йдеться у повідомленні.

Крім того, буде повернено "довоєнний" маршрут курсування поїзду №97/98 Київ — Ковель. З 26 червня він знову курсуватиме через Коростень із зупинкою, яка не позначиться на загальній тривалості поїздки.

У "Укрзалізниці" також додали, що з 12 липня буде змінено розклад руху поїзда №76/75 Кривий Ріг — Київ. Він відправлятиметься з Кривого Рогу о 20:25 і прибуватиме до Києва о 5:48. Ці зміни дадуть пасажирам можливість зручної пересадки на міську електричку Kyiv City Express для подальшого руху Києвом.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" на час відновлювальних робіт змінює маршрут прямування поїздів №731 Дніпро-Київ, №41 Дніпро-Львів та №790/792 Київ-Кременчук, Кропивницький.