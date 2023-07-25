"Укрзалізниця" змінила рух потягів через нічну атаку: що відомо

Про зміни буде повідомлено додатково.
Через обстріли армії РФ вночі проти 25 липня "Укрзалізниця" тимчасово змінить маршрут руху поїздів львівського напрямку. Йдеться про рейси, що зазвичай прямують через Шепетівку.
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Станом на 06:45 зміна маршруту торкнеться поїздів:
- №96 Рахів - Київ,
- №3 Ужгород - Запоріжжя,
- №87 Запоріжжя - Ковель.
Зазначається, що пасажирів із квитками на ці поїзди, які сьогодні не зможуть здійснити посадку по своїй станції, будуть приймати на наступні рейси "Укрзалізниці" аналогічного напрямку. Обмін квитків не є обов'язковим.
"Об'їзний маршрут означатиме затримку наших поїздів, про точний час та станції прямування наші провідники інформуватимуть пасажирів безпосередньо у поїзді. Просимо поставитися з розумінням, приймаємо оперативні рішення задля безпеки кожного пасажира. Слідкуйте за оновленнями на офіційних сторінках, залізниця не спиняє рух", - наголошують в "УЗ".
Нагадаємо, вночі проти 25 липня ворог атакував Київ ударними БпЛА. У КМВА повідомили, що вночі силами і засобами ППО усі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до Києва. Повітряна тривога в столиці тривала 3 години.
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