"Укрзалізниця" змінила рух потягів через нічну атаку: що відомо

Через обстріли армії РФ вночі проти 25 липня "Укрзалізниця" тимчасово змінить маршрут руху поїздів львівського напрямку. Йдеться про рейси, що зазвичай прямують через Шепетівку.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Станом на 06:45 зміна маршруту торкнеться поїздів:

№96 Рахів - Київ,

№3 Ужгород - Запоріжжя,

№87 Запоріжжя - Ковель.

Зазначається, що пасажирів із квитками на ці поїзди, які сьогодні не зможуть здійснити посадку по своїй станції, будуть приймати на наступні рейси "Укрзалізниці" аналогічного напрямку. Обмін квитків не є обов'язковим.

"Об'їзний маршрут означатиме затримку наших поїздів, про точний час та станції прямування наші провідники інформуватимуть пасажирів безпосередньо у поїзді. Просимо поставитися з розумінням, приймаємо оперативні рішення задля безпеки кожного пасажира. Слідкуйте за оновленнями на офіційних сторінках, залізниця не спиняє рух", - наголошують в "УЗ".

Нагадаємо, вночі проти 25 липня ворог атакував Київ ударними БпЛА. У КМВА повідомили, що вночі силами і засобами ППО усі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до Києва. Повітряна тривога в столиці тривала 3 години.

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