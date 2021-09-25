"Укрзалізниця" змінила рух потягів через провалля на колії на Буковині: новий графік рейсів

"Укрзалізниця" змінила рух потягів через провалля на колії на Буковині: новий графік рейсів

Через аварійну ділянку курсував поїзд Чернігів-Чернівці.

Через карстове провалля на Буковині "Укрзалізниця" змінила рух пасажирських поїздів на залізничній дільниці Новоселиця - Мамалига.

Про це повідомила пресслужба компанії у Telegram-каналі.

Через цю ділянку курсував поїзд №118/117 сполученням Чернігів - Чернівці. Деякий час він змінить маршрут і буде виконувати рейси об'їзним шляхом - через Тернопіль та Заліщики. Через це з маршруту виключені зупинки на станціях: Новоселиця, Ларга, Кам'янець-Подільський та Дунаївці.

"Укрзалізниця" організувала сполучення для пасажирів з цих станцій:

Чернівці: з міста можна виїхати поїздом №8/7 Чернівці — Київ, до якого "Укрзалізниця" від 27 вересня додасть більше вагонів. Крім того:

від понеділка поїзд №118/117 Чернівці — Чернігів продовжить курсувати за зміненим маршрутом.

виїзду з Чернівців рейсом №118/117 не буде 1 та 2 жовтня, а також 15 та 16 жовтня.

виїзду з Чернігова цим же рейсом не буде: 2 та 3 жовтня, а також 15 та 16 жовтня.

Ларга, Кам'янець-Подільський та Дунаївці: посадка на цих станціях здійснюватиметься на поїзд №127/128 Ларга — Чернігів за раніше придбаними квитками на поїзд №117/118.

Гречани: можлива посадка як на поїзд №117/118, так і на №127/128.

Тернопіль та Заліщики: з'явилася ще одна можливість дістатися Києва, Чернігова або Чернівців, завдяки об’їзному маршруту поїзда №118/117.

"Якщо маєте квиток на посадку, наприклад, зі станції Новоселиця, де обмежено рух через провалля у земляному полотні, його можна здати і повернути кошти за квитки. Для цього слід звернутися із заявою та квитком у будь-яку касу вокзалу. Інший варіант: дістатися станцій Ларга або Кам'янець-Подільський і сісти на оперативно призначений поїзд. Там раніше придбані квитки на поїзд №117/118", - повідомили в "Укрзалізниці".

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" змінила маршрут пасажирського поїзда №118, який прямує з Чернівців до Києва. Таке рішення ухвалили через новий підмив ґрунту біля колій. Для безпеки пасажирів потяг №118/117 "Чернігів - Чернівці" направили до кінцевої станції об'їзним шляхом, через Тернопіль і Заліщики.

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