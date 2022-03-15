"Укрзалізниця" змінює графік пасажирських поїздів через запровадження комендантської години у Києві

"Укрзалізниця" змінює графік пасажирських поїздів через запровадження комендантської години у Києві

У столиці комендантська година починає діяти з 20:00 15 березня до 7:00 17 березня.

Через введення у Києві комендантської години з 20:00 15 березня до 07:00 17 березня будуть внесені зміни до графіка руху пасажирських поїздів "Укрзалізниці".

Вихід з вокзалу Києва може бути обмежений поліцією з міркувань безпеки.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Так, у період дії комендантської години вхід до вокзалів Київ-Пасажирський та Дарниця, а також посадка на пасажирські поїзди в Києві будуть дозволені тільки транзитним пасажирам, а також пасажирам, які потрапили на вокзал заздалегідь, до комендантської години", - йдеться у повідомленні.

Компанія просить враховувати це при плануванні подорожі та уважно слідкувати за можливими змінами у розкладі.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси до кордону на 15 березня.

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