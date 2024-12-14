"Укрзалізниця" змінює графік руху поїздів з Донеччини: у чому причина

Графік буде змінено на прохання військових.

"Укрзалізниця" змінила графік руху поїздів для зручності пересадок пасажирів з Донецької області, що прямують до Рівного, Луцька та Ковеля.

Про це йдеться у повідомленні УЗ.

З 2 січня 2025 року змінюється розклад: швидкісний поїзд Інтерсіті+ №712/711 Краматорськ – Київ прибуватиме о 21:28, а поїзд №97/98 Київ – Ковель вирушатиме о 21:49 замість 21:25.

Зміни в розкладі поїздів Укрзалізниці, що набудуть чинності з 2 січня 2025 року, покращать комфорт пасажирів і спростять пересадки, враховуючи потреби військових.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" від 15 грудня запускає пряме залізничне сполучення між Львовом та Кишиневом, столицею Молдови.

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