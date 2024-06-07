Укрзалізниця змінює графіки руху приміських електричок по всій Україні

Укрзалізниця вживає заходів для зменшення споживання електроенергії, щоб запобігти блекауту в країні. Зокрема, залізничники тимчасово вносять зміни до графіка руху приміських електропоїздів.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Протягом червня буде скориговано графіки руху 74 приміських електропоїздів по всій Україні. Деякі поїзди тимчасово не курсуватимуть, а деякі змінять періодичність або матимуть обмежений маршрут. При покращенні ситуації рух приміських електропоїздів буде відновлено у звичайному режимі.

Укрзалізниця просить вибачення у пасажирів за тимчасові незручності та закликає уточнювати інформацію про рух електропоїздів у касах, довідкових службах, на офіційних сайтах УЗ та регіональних філій.

Варто зазначити, що зміни не стосуватимуться критично важливих електричок, які забезпечують підвіз населення до роботи та у зворотному напрямку. Укрзалізниця докладе максимальних зусиль, щоб зберегти залізничне сполучення між усіма населеними пунктами.

Крім того, Укрзалізниця планує реалізувати проєкти для генерації електроенергії. Йдеться про десятки об'єктів розподіленої генерації загальною потужністю до 250 МВт. Це дозволить частково покрити потреби в живленні об'єктів критичної інфраструктури Укрзалізниці, а також споживачів по всій Україні, які підключені до розподільчої мережі товариства.

Нагадаємо, від 23 червня по 31 серпня пасажири, які прямують до Варшави та Любліна поїздами Укрзалізниці, зіткнуться зі змінами в маршрутах. Причина - ремонтні роботи на польській станції Хелм.

Читайте також: