"Укрзалізниця" змінює розкладу деяких пасажирських поїздів: графік

В компанії повідомили, що частина потягів відправлятиметься раніше.
"Укрзалізниця" змінює графік роботи п’яти пасажирських поїздів.
Про це компанія повідомила у Telegram.
Розклад руху:
Від 30 травня поїзд №758/757 Могилів-Подільський - Київ відправлятиметься із Могилів-Подільського о 02:06 замість 02:20;
Від 29 травня поїзд №770/769 Кам‘янець-Подільський - Київ відправлятиметься із Кам‘янець-Подільського о 0:44 замість 0:53;
Від 30 травня поїзд №790/789-792/791 Київ - Кременчук/Кропивницький:
- відправлятиметься з Києва о 16:02 замість 17:42;
- відправлятиметься з Кременчука о 22:47 замість 23:49;
- відправлятиметься з Кропивницького о 23:05 замість 00:20.
Від 30 травня поїзд №140/139 Кам‘янець-Подільський - Київ відправлятиметься із Кам‘янець-Подільського о 20:25 замість 20:34;
Від 29 травня поїзд №42/41 Львів - Дніпро, який відправлятиметься зі Львова, на дільниці ст. Ім.Т.Шевченка - Вільногірськ змінить час відправлення зі станцій наступним чином:
- ім.Т.Шевченка: 0:56 замість 01:08;
- Кам‘янка: 01.19 замість 01.33;
- Фундукліївка: 01:37 замість 01:50;
- Знам‘янка: 02:28 замість 02:40;
- Олександрія: 03:14 замість 03:26;
- П‘ятихатки: 04:38 замість 04:49;
- Вільногірськ: 05:38 замість 05:11.
Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Малину було пошкоджено об'єкт інфраструктури "Укрзалізниці", загинув працівник компанії.
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