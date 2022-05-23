"Укрзалізниця" змінює розкладу деяких пасажирських поїздів: графік

В компанії повідомили, що частина потягів відправлятиметься раніше.

"Укрзалізниця" змінює графік роботи п’яти пасажирських поїздів.

Про це компанія повідомила у Telegram.

Розклад руху:

Від 30 травня поїзд №758/757 Могилів-Подільський - Київ відправлятиметься із Могилів-Подільського о 02:06 замість 02:20;

Від 29 травня поїзд №770/769 Кам‘янець-Подільський - Київ відправлятиметься із Кам‘янець-Подільського о 0:44 замість 0:53;

Від 30 травня поїзд №790/789-792/791 Київ - Кременчук/Кропивницький:

- відправлятиметься з Києва о 16:02 замість 17:42;

- відправлятиметься з Кременчука о 22:47 замість 23:49;

- відправлятиметься з Кропивницького о 23:05 замість 00:20.

Від 30 травня поїзд №140/139 Кам‘янець-Подільський - Київ відправлятиметься із Кам‘янець-Подільського о 20:25 замість 20:34;

Від 29 травня поїзд №42/41 Львів - Дніпро, який відправлятиметься зі Львова, на дільниці ст. Ім.Т.Шевченка - Вільногірськ змінить час відправлення зі станцій наступним чином:

- ім.Т.Шевченка: 0:56 замість 01:08;

- Кам‘янка: 01.19 замість 01.33;

- Фундукліївка: 01:37 замість 01:50;

- Знам‘янка: 02:28 замість 02:40;

- Олександрія: 03:14 замість 03:26;

- П‘ятихатки: 04:38 замість 04:49;

- Вільногірськ: 05:38 замість 05:11.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Малину було пошкоджено об'єкт інфраструктури "Укрзалізниці", загинув працівник компанії.

Читайте також: