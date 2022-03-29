"Укрзалізниця" змінює станцію відправки потяга до Чехії

Доїхати до станції Мостиська-1 можна електричкою зі Львова.

"Укрзалізниця" змінює станцію відправки рейсу зі Львова до Чехії.

Про це повідомляє перевізник в Telegram.

"До уваги пасажирів: "Укрзалізниця" задля зручності пасажирів змінює станцію відправки потягу №911 до Богуміна (Чехія). Потяг відправиться зі станції Мостиська-1 30 березня о 12:00, прямуватиме через станцію Мостиська-2 (прибуття - о 12:12) і прибуватиме до Богуміна о 22:36", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що доїхати до станції Мостиська-1 можна електричкою зі Львова, яка відправляється о 9:02 і прибуває на станцію Мостиська-1 о 10:50.

Раніше "Укрзалізниця" разом з чеською залізницею призначила додатковий безкоштовний евакуаційний рейс зі Львова до Чехії.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запускає для киян повноцінний кільцевий маршрут електрички.

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