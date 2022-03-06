"Укрзалізниця" змінює зупинку поїздів львівського напрямку для рівномірного розподілу пасажирів

Також "Укрзалізниця" повідомила, що вже евакуйовано близько 1,5 млн українців та іноземних громадян - переважно дітей та жінок, які мають першочергове право посадки на переповнені рейси.

У зв’язку з заповненістю львівського центрального вокзалу, "Укрзалізниця" пріоритетно зупинятиме поїзди львівського напрямку по ст. Підзамче (Львів) для більш рівномірного і безпечного розподілу пасажирів, передає пресслужба УЗ.

Додамо, що "Укрзалізниця" перевезла близько 1,5 млн українців та іноземних громадян - переважно дітей та жінок, які мають першочергове право посадки на переповнені рейси.

"При цьому ми зафіксували окремі звернення про те, що нібито хтось від імені "Укрзалізниці" вимагає гроші за проїзд евакуаційним рейсом. Кожен такий сигнал ми розслідуватимемо як серйозний злочин - під час війни, коли нашою першочерговою місією є врятувати якомога більше людей, такого просто не можна допустити. Тому раптом побачите - фіксуйте на відео і пишіть нам у чат-бот або дзвоніть цілодобово 0 800 503 111", - зазначили в УЗ.

Нагадаємо, що зі станції Чоп можна пересісти на поїзди до Угорщини.

"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд сполученням Львів – Чоп – Львів №7625/7626.

Поїзд відправиться з Головного залізничного вокзалу Львова 6 березня орієнтовно о 10:00 год, повідомляє пресслужба компанії.