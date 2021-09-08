"Укрзалізниця" знімає бронювання: щомісяця у продаж надходитимуть тисячі додаткових квитків

Зміни відчують пасажири 13 потягів на популярних напрямках.

В “Укрзалізниці” вирішили відмовитися від надмірного бронювання місць для потреб залізничників у понад десяти пасажирських поїздах. Відтепер у продаж щомісяця надходитиме 3 тисячі додаткових квитків.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Раніше невикористані квитки, які були заброньовані для робочих поїздок співробітників “Укрзалізниці”, надходили у вільний продаж тільки перед відправленням поїзда. Пасажири не встигали їх купувати і компанія втрачала прибуток.

“Після аналізу напрямків і заповнюваності поїздів стало зрозуміло, що є варіанти скоротити кількість таких бронювань, щоб дати пасажирам більше можливостей купувати квитки на потяги заздалегідь", – зауважив керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

Таким чином в одному з поїздів бронювання взагалі скасовано, тому що заброньовані місця не використовувалися. У дев'яти поїздах кількість заброньованих місць зменшили наполовину, а у трьох – на чверть. Загалом у вільний продаж тепер щомісяця буде надходити 3 000 додаткових квитків.

Серед потягів, у яких частково чи повністю скасовано залізничну “бронь” - поїзд № 738 “Київ – Запоріжжя”, № 7/8 “Київ – Чернівці”, № 82 “Новоолексіївка – Харків”.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" збільшила кількість місць у плацкартних вагонах, на які продають квитки.

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