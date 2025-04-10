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"Укрзалізниця" до Великодня призначила додатковий поїзд на популярний маршрут: графік
УЗ призначила додатковий поїзд до Одеси.
«Укрзалізниця» з нагоди Великодня призначає додатковий швидкий поїзд Київ — Одеса.
Про це передає пресслужба УЗ.
Швидкий фірмовий поїзд №265/266 Київ — Одеса — Київ курсуватиме 18 та 21 квітня. Це допоможе пасажирам зручно спланувати святкові подорожі.
Із Києва поїзд вирушатиме о 08:33 та прибуватиме до Одеси о 18:08. У зворотному напрямку — з Одеси — відправлення о 10:28, прибуття до столиці о 21:15.
Поїзд стане у нагоді не лише жителям столиці та Одеси, а й мешканцям Вінниці, Жмеринки, Подільська, а також Роздільної, Кодими, Рудниці, Вапнярки та Козятина, де передбачено зупинки.
Квитки вже доступні у застосунку «Укрзалізниці», на сайті та в залізничних касах.
Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» запускає зручні пересадки до Карпат і Буковини.