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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
388
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1 хв

"Укрзалізниця" до Великодня призначила додатковий поїзд на популярний маршрут: графік

УЗ призначила додатковий поїзд до Одеси.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Укрзалізниця призначила додатковий поїзд на Великдень

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд на Великдень / © Укрзалізниця

«Укрзалізниця» з нагоди Великодня призначає додатковий швидкий поїзд Київ — Одеса.

Про це передає пресслужба УЗ.

Швидкий фірмовий поїзд №265/266 Київ — Одеса — Київ курсуватиме 18 та 21 квітня. Це допоможе пасажирам зручно спланувати святкові подорожі.

Із Києва поїзд вирушатиме о 08:33 та прибуватиме до Одеси о 18:08. У зворотному напрямку — з Одеси — відправлення о 10:28, прибуття до столиці о 21:15.

Поїзд стане у нагоді не лише жителям столиці та Одеси, а й мешканцям Вінниці, Жмеринки, Подільська, а також Роздільної, Кодими, Рудниці, Вапнярки та Козятина, де передбачено зупинки.

Квитки вже доступні у застосунку «Укрзалізниці», на сайті та в залізничних касах.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» запускає зручні пересадки до Карпат і Буковини.

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