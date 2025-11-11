"Укрзалізниця" додала нові зупинку за кордоном: де буде зупинятися потяг

Укрзалізниця

Реклама

"Укрзалізниця" додала три нові зупинки в Молдові для популярного поїзда №99/100 Київ — Бухарест.

Про це «Укрзалізниця» написала на сторінці у Facebook.

Відтепер потяг №99/100 Київ — Бухарест зупинятиметься в Молдові. Пасажири зможуть доїхати до трьох міст:

Реклама

Унгени

Бельц-Ораш

Окница

Квитки вже доступні для купівлі на офіційному сайті «Укрзалізниці», у мобільному застосунку УЗ та в касах вокзалів.

Цей рейс користується великою популярністю серед українців. Загалом за останній місяць 6588 пасажирів придбали квитки на потяг Київ — Бухарест.

В «Укрзалізниці» зазначають, що пасажири продовжують цікавитися ним, оскільки це зручний та комфортний варіант доїхати до одного з найбільших європейських аеропортів у Бухаресті.

Контроль та візи: що треба знати

Пасажирів попереджають, що у містах Велчинець та Унгени поїзд проходить прикордонний контроль. Плануючи поїздку, необхідно враховувати час на проходження цих процедур.

Реклама

Також в УЗ нагадали, що громадяни країн, які не входять до ЄС, повинні мати транзитну візу для проїзду по території Молдови.

Водночас для українців діє безвізовий режим, тож транзитна віза їм не потрібна.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» готує запуск програми «УЗ-3000», яка передбачає до 1 мільйона безкоштовних місць у потягах у непікові періоди. Пілотний етап стартує вже у грудні 2025 року й буде орієнтований на прифронтові громади.

Основний період дії програми запланований на січень–лютий та жовтень–листопад 2026 року — щомісяця пропонуватимуть до 250 тисяч місць, що зазвичай залишаються порожніми. Модель працюватиме через систему «безплатних кілометрів» у застосунку УЗ, а користувачі зможуть здійснити до чотирьох поїздок. Щоб уникнути спекуляцій, квитки видаватимуть лише після ідентифікації через «Дію» або онлайн-банкінг.