«Укрзалізниця» додала потяги з жіночими купе: які напрямки передбачені

Укразалізниця / © Укрзалізниця

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«Укрзалізниця» розширює перелік поїздів із жіночими купе. Додали ще 3 поїзди, в яких курсуватимуть такі вагони.

Про це повідомила “Укрзалізниця”.

Нові поїзди з жіночими купе

№ 38/37 Київ — Запоріжжя

№ 98/97 Ковель — Київ

№ 22/21 Львів — Харків

У всіх трьох поїздах жіночі купе будуть у вагоні № 5, перші рейси — вже з 25 липня.

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У компанії нагадують, що такі купе допускаються лише жінки або жінки з дітьми до 5 років включно. За вартістю вони не відрізняються від звичайних купе

Отже, жіночі купе вже доступні в складі 15 поїздів:

№ ½ Харків — Ворохта

№ ¾ Запоріжжя — Ужгород

⁠№ 5/6 Запоріжжя — Ясіня

№ 15/16 Харків — Ясіня

⁠№ 17/18 Харків — Мукачево (Ужгород)

⁠№ 22/21 Львів — Харків

№ 26/25 Одеса — Ясіня

№ 29/30 Київ — Ужгород

⁠№ 38/37 Київ — Запоріжжя

⁠№ 41/42 Дніпро — Трускавець

№ 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ

№ 75/76 Київ — Кривий Ріг

№ 81/82 Київ — Чоп (Ужгород)

№ 95/96 Київ — Рахів

№ 98/97 Ковель — Київ

«Обираючи купе, звертайте увагу на позначку „Жіноче купе“ під час оформлення квитка в застосунку чи на сайті», — завершили в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, «Укрзалізниця» з початком сезону відпусток розширила розклад: тепер більше поїздів з Києва до Краматорська, Дніпра, Кривого Рогу, Ужгорода, Ясіні та Одеси.

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Основні зміни

Поїзд №228/227 Івано-Франківськ — Краматорськ

Один із найдовших маршрутів в Україні — 1358 км. Курсуватиме через Київ через день.

Івано-Франківськ: 21:52 → Краматорськ: 18:28

Краматорськ: 19:20 → Івано-Франківськ: 16:45

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Забезпечує як нічне/денне сполучення між Івано-Франківськом і Києвом, так і денне/нічне між Києвом і Краматорськом.

Поїзд №220/219 Київ — Дніпро

Курсуватиме у визначені дні тижня.

Київ: 14:35 → Дніпро: 21:26

Дніпро: 08:36 → Київ: 15:19

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Зручно для пасажирів, які прямують з Дніпра за кордон — у Києві є пересадки на поїзди до Кишинева, Перемишля, Варшави та Хелма.

Поїзд Інтерсіті №765/764 Київ — Одеса

Розпочне курсування з 27 червня (з Києва) та 28 червня (з Одеси), шість разів на тиждень.

Київ: 21:49 → Одеса: 05:34

Одеса: 06:54 → Київ: 15:01

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Зручно для мешканців Чернігова та Сум, які можуть прибути ввечері до Києва, а вже вранці вирушити до Одеси.

Інтерсіті+ №736/735 Київ — Дніпро

Нічне швидкісне сполучення у визначені дні.

Київ: 23:52 → Дніпро: 05:45

Дніпро: 23:24 → Київ: 05:17

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У Києві можливі пересадки на Інтерсіті до Луцька, Рівного, Львова, Чернігова, Шостки та Сум.

Поїзд №283/284 Київ — Ужгород

Курсуватиме через день.

Київ: 15:21 → Львів: 23:34 → Ужгород: 05:20

Ужгород: 23:13 → Львів: 05:51 → Київ: 13:12

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Зручно для жителів східних регіонів, які через Київ прямують до Закарпаття.

Поїзд №203/204 Київ — Ясіня

Курсуватиме через день.

Київ: 23:00 → Львів: 07:28 → Ясіня: 14:17

Ясіня: 18:05 → Львів: 00:51 → Київ: 09:18

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Забезпечує зручні пересадки в Києві для пасажирів із Запоріжжя, Дніпра, Краматорська та Слов’янська.

Інтерсіті+ №739/740 Київ — Кривий Ріг

Посилює сполучення столиці з Кривбасом.

Київ: 13:05 → Кривий Ріг: 19:53

Кривий Ріг: 22:37 → Київ: 05:14

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У Києві передбачені пересадки на поїзди до Польщі та на регіональні маршрути.

Додаткові рейси

Ще 11 поїздів уже враховані в літньому графіку, але призначатимуться окремими рішеннями залежно від потреб пасажирів.

Серед них:

Київ — Трускавець

Львів — Одеса

Київ — Ужгород

Київ — Кам’янець-Подільський

Київ — Одеса (кілька рейсів)

Київ — Львів

Пасажирам також рекомендується слідкувати за оновленнями на офіційному сайті, адже список поїздів може розширитися найближчим часом.

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