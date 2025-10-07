"Укрзалізниця" додала поїзди для відпочинку в Карпатах

Поїзд «Укрзалізниці» в Карпатах / © "Укрзалізниця"

«Укрзалізниця» від 17 жовтня запускає регіональні поїзди до та з Ворохти в Івано-Франківській області, аби українці могли помилуватися осінніми Карпатами.

Про це повідомили в телеграм-каналі компанії.

«Укрзалізниця» запускає прямі рейси регіональних поїздів до Ворохти, які курсуватимуть вді 17 до 19 жовтня.

Розклад руху поїздів до та з Карпат

17 та 19 жовтня:

№807/808 Львів — Ворохта

08:02 — 13:02

17 та 18 жовтня:

№808/807 Ворохта — Львів

14:37 — 19:56

18 жовтня:

№810 Львів — Івано-Франківськ

07:28 — 10:03

№812/811 Івано-Франківськ — Ворохта

11:18 — 13:02

19 жовтня:

№852/851 Ворохта — Коломия

14:37 — 17:14

Залізничні рейси виконуватиме сучасний поїзд типу ДПКр-3. Також цей склад курсуватиме на рейсі №819/820 Коломия — Львів 16 жовтня. Вирушає о 16:07 та прибуває на кінцеву станцію о 19:56.

Квитки на вказані рейси вже у продажу. Придбати їх можна на сайті, у застосунку «Укрзалізниці» та в касах вокзалів.

Нагадаємо, у вересні «Укрзалізниця» запустила нові регіональні рейси Львів — Ворохта — Львів та Івано-Франківськ — Ворохта, щоб туристи могли швидко дістатися гір.