"Укрзалізниця" додала поїзди для відпочинку в Карпатах
«Укрзалізниця» призначила нові регіональні поїзди за маршрутами Львів — Ворохта та Івано-Франківськ — Ворохта.
«Укрзалізниця» від 17 жовтня запускає регіональні поїзди до та з Ворохти в Івано-Франківській області, аби українці могли помилуватися осінніми Карпатами.
Про це повідомили в телеграм-каналі компанії.
«Укрзалізниця» запускає прямі рейси регіональних поїздів до Ворохти, які курсуватимуть вді 17 до 19 жовтня.
Розклад руху поїздів до та з Карпат
17 та 19 жовтня:
№807/808 Львів — Ворохта
08:02 — 13:02
17 та 18 жовтня:
№808/807 Ворохта — Львів
14:37 — 19:56
18 жовтня:
№810 Львів — Івано-Франківськ
07:28 — 10:03
№812/811 Івано-Франківськ — Ворохта
11:18 — 13:02
19 жовтня:
№852/851 Ворохта — Коломия
14:37 — 17:14
Залізничні рейси виконуватиме сучасний поїзд типу ДПКр-3. Також цей склад курсуватиме на рейсі №819/820 Коломия — Львів 16 жовтня. Вирушає о 16:07 та прибуває на кінцеву станцію о 19:56.
Квитки на вказані рейси вже у продажу. Придбати їх можна на сайті, у застосунку «Укрзалізниці» та в касах вокзалів.
Нагадаємо, у вересні «Укрзалізниця» запустила нові регіональні рейси Львів — Ворохта — Львів та Івано-Франківськ — Ворохта, щоб туристи могли швидко дістатися гір.