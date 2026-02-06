"Укрзалізниця" доправляє додому 116 українців, звільнених із російського полону

Обмін / © Володимир Зеленський

“Укрзалізниця” допомагає доправити додому 116 українців, звільнених із російського полону під час першого у 2026 році обміну.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Серед звільнених — військовослужбовці Збройних сил України, бійці Національної гвардії, представники Державної прикордонної служби, а також цивільні. У компанії зазначили, що багато з них перебували в полоні ще від 2022 року.

Також серед тих, хто повернувся, є працівник “Укрзалізниці”.

© Укрзалізниця

У компанії наголосили, що для них є честю зустрічати звільнених українців і допомагати їм дістатися додому — туди, де на них чекали рідні.

«Вітаємо з поверненням. Дякуємо за витримку й мужність. Ви вдома», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в межах нового обміну полоненими 5 лютого додому повернулися 157 українських захисників: воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Солдати, сержанти та офіцери. Також із захисниками повертаються цивільні. Більшість була в полоні ще від початку повномасштабної війни.

Раніше йшлося про те, що під час переговорів в Абу-Дабі представники РФ, України та США домовилися про обмін 314 полоненими.