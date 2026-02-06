ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
28
Час на прочитання
1 хв

"Укрзалізниця" доправляє додому 116 українців, звільнених із російського полону

“Укрзалізниця” перевозить 116 українців, яких звільнили з російського полону під час першого обміну цього року.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Обмін

Обмін / © Володимир Зеленський

“Укрзалізниця” допомагає доправити додому 116 українців, звільнених із російського полону під час першого у 2026 році обміну.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Серед звільнених — військовослужбовці Збройних сил України, бійці Національної гвардії, представники Державної прикордонної служби, а також цивільні. У компанії зазначили, що багато з них перебували в полоні ще від 2022 року.

Також серед тих, хто повернувся, є працівник “Укрзалізниці”.

/ © Укрзалізниця

© Укрзалізниця

У компанії наголосили, що для них є честю зустрічати звільнених українців і допомагати їм дістатися додому — туди, де на них чекали рідні.

«Вітаємо з поверненням. Дякуємо за витримку й мужність. Ви вдома», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в межах нового обміну полоненими 5 лютого додому повернулися 157 українських захисників: воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Солдати, сержанти та офіцери. Також із захисниками повертаються цивільні. Більшість була в полоні ще від початку повномасштабної війни.

Раніше йшлося про те, що під час переговорів в Абу-Дабі представники РФ, України та США домовилися про обмін 314 полоненими.

Дата публікації
Кількість переглядів
28
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie