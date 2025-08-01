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В "Укрзалізниці" пояснили, чому немає квитків на потяги
Цього літа «Укрзалізниця» стикається з ажіотажним попитом на квитки до Карпат і до моря.
«Укрзалізниця» повідомила про ажіотажний попит на пасажирські залізничні перевезення цього літа, який значно перевищує її технічні можливості. Заповненість поїздів на всіх напрямках становить 95-100%, а популярні маршрути шукають у рази частіше, ніж у міжсезоння.
Про це повідомляє УНІАН.
Згідно з даними перевізника, найпопулярніші маршрути є такі:
Напрямок Одеса-Київ-Одеса. На 30 тисяч доступних місць у поїздах у першій половині липня припадало 125 тисяч запитів в застосунку, що означає, що понад чотири людини претендували на одне місце.
Напрямок Київ-Львів. На 70 тисяч місць було зафіксовано 210 тисяч запитів. Це втричі більше, ніж є фізично місць.
Карпатський напрямок. Попит на квитки з Києва до Яремче у липні зріс на 460% порівняно з квітнем, а до Буковеля — на 406%.
Також «Укрзалізниця» повідомляє про значне зростання кількості групових перевезень, зокрема дитячих груп. За червень-липень цього року було перевезено 297 тисяч дітей, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року (151 тисяча). Більшість із них — діти військових, внутрішньо переміщених осіб та загиблих захисників. Крім того, за допомогою спецрезерву перевізник забезпечив квитками 77,2 тисячі військовослужбовців.
Нагадаємо, від 1 серпня 2025 року верифікація через Дія.Підпис під час купівлі квитків через застосунок «Укрзалізниця» діятиме не для п’яти, а лише для трьох поїздів: №29/30 Київ — Ужгород, №12 Львів — Одеса та №27/28 Київ — Чоп.
Раніше повідомлялося, що у серпні «Укрзалізниця» запускає додаткові поїзди до туристичного селища Ворохта на Івано-Франківщині, які будуть відправлятися зі Львова.