Укрaїнa
158
1 хв

"Укрзалізниця" обмежує рух потягів через удари РФ: що відомо

“Укрзалізниця” тимчасово обмежила рух поїздів у трьох областях України 3 лютого. На окремих напрямках організовано автобусні трансфери.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Потяг "Укрзалізниці"

Потяг "Укрзалізниці" / © соцмережі

Укрзалізниця” повідомила про тимчасові обмеження руху поїздів у Харківській, Запорізькій та Сумській областях станом на 3 лютого через підвищені безпекові ризики.

Деталі повідомила пресслужба компанії.

У Харківській області ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ залишається в зоні підвищеної небезпеки. Пасажирам пропонують скористатися автобусним об’їздом, стиковки організовані.

У Запорізькій області триває посилений моніторинг загроз. На сьогодні заплановані автобусні трансфери між Дніпром і Запоріжжям. Пасажирам рекомендують виконувати інструкції поїзних бригад і стежити за повідомленнями в застосунку “Укрзалізниці”. За сприятливої безпекової ситуації можливе точкове пропускання поїздів.

У Сумській області, попри обстріл Конотопа, рух поїздів не припиняли. Моніторингові групи “Укрзалізниці” працюють у посиленому режимі. У разі загрози БпЛА можливі вимушені зупинки біля укриттів.

В “Укрзалізниці” наголошують, що головним пріоритетом залишається безпека пасажирів і залізничників, та закликають стежити за офіційними оновленнями.

Нагадаємо, російські війська вранці 2 лютого здійснили чергову атаку на цивільну інфраструктуру “Укрзалізниці”, спрямувавши безпілотник на тепловоз у Запорізькій області. На щастя, минулося без жертв.

