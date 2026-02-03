"Укрзалізниця" обмежує рух потягів через удари РФ: що відомо

Потяг "Укрзалізниці" / © соцмережі

“Укрзалізниця” повідомила про тимчасові обмеження руху поїздів у Харківській, Запорізькій та Сумській областях станом на 3 лютого через підвищені безпекові ризики.

Деталі повідомила пресслужба компанії.

У Харківській області ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ залишається в зоні підвищеної небезпеки. Пасажирам пропонують скористатися автобусним об’їздом, стиковки організовані.

У Запорізькій області триває посилений моніторинг загроз. На сьогодні заплановані автобусні трансфери між Дніпром і Запоріжжям. Пасажирам рекомендують виконувати інструкції поїзних бригад і стежити за повідомленнями в застосунку “Укрзалізниці”. За сприятливої безпекової ситуації можливе точкове пропускання поїздів.

У Сумській області, попри обстріл Конотопа, рух поїздів не припиняли. Моніторингові групи “Укрзалізниці” працюють у посиленому режимі. У разі загрози БпЛА можливі вимушені зупинки біля укриттів.

В “Укрзалізниці” наголошують, що головним пріоритетом залишається безпека пасажирів і залізничників, та закликають стежити за офіційними оновленнями.

Нагадаємо, російські війська вранці 2 лютого здійснили чергову атаку на цивільну інфраструктуру “Укрзалізниці”, спрямувавши безпілотник на тепловоз у Запорізькій області. На щастя, минулося без жертв.