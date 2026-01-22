- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 47
- Час на прочитання
- 1 хв
"Укрзалізниця" оновила графік руху: як курсуватимуть поїзди з 22 січня
Із ночі 22 січня в Україні набирає чинності оновлений графік руху «Укрзалізниці». Вже цієї доби за зміненим розкладом вирушатимуть 118 поїздів далекого сполучення, а також понад сотня регіональних і приміських.
З 22 січня «Укрзалізниця» запускає оновлений графік руху поїздів. Розклад змінили через масові затримки, спричинені обстрілами, об’їздами та роботою під резервними тепловозами в знеструмлених регіонах.
Що відомо
У компанії пояснили, що новий графік розробили у рекордні строки, аби мінімізувати запізнення та підвищити пунктуальність рейсів. Через це частину маршрутів переглянули, а також змінили тривалість окремих поїздок.
У «Укрзалізниці» наголошують: головні принципи оновленого розкладу — безпека пасажирів і вчасність.
Важливі зміни для двох поїздів
Пасажирів, які мають квитки на два міжнародні рейси, просять звернути увагу на змінений час відправлення:
№9 Київ — Будапешт: відправлення о 09:43 замість 11:05
№749 Київ — Відень: відправлення о 12:33 замість 13:05
Що робити пасажирам
В «Укрзалізниці» уточнили, що у квитках, придбаних після 8 січня, вже врахований новий час відправлення та прибуття.
Окремо компанія звернулася до пасажирів, які купували квитки в іноземних перевізників або на їхніх ресурсах — їх просять додатково перевірити актуальний розклад на офіційних каналах «Укрзалізниці».
Де перевірити оновлений графік
Актуальний розклад можна дізнатися:
у застосунку «Укрзалізниці»
на офіційному сайті компанії
на інформаційних табло на вокзалах.
