"Укрзалізниця" оновила графік руху: як курсуватимуть поїзди з 22 січня

Укрзалізниця

З 22 січня «Укрзалізниця» запускає оновлений графік руху поїздів. Розклад змінили через масові затримки, спричинені обстрілами, об’їздами та роботою під резервними тепловозами в знеструмлених регіонах.

Що відомо

У компанії пояснили, що новий графік розробили у рекордні строки, аби мінімізувати запізнення та підвищити пунктуальність рейсів. Через це частину маршрутів переглянули, а також змінили тривалість окремих поїздок.

У «Укрзалізниці» наголошують: головні принципи оновленого розкладу — безпека пасажирів і вчасність.

Важливі зміни для двох поїздів

Пасажирів, які мають квитки на два міжнародні рейси, просять звернути увагу на змінений час відправлення:

№9 Київ — Будапешт : відправлення о 09:43 замість 11:05

№749 Київ — Відень: відправлення о 12:33 замість 13:05

Що робити пасажирам

В «Укрзалізниці» уточнили, що у квитках, придбаних після 8 січня, вже врахований новий час відправлення та прибуття.

Окремо компанія звернулася до пасажирів, які купували квитки в іноземних перевізників або на їхніх ресурсах — їх просять додатково перевірити актуальний розклад на офіційних каналах «Укрзалізниці».

Де перевірити оновлений графік

Актуальний розклад можна дізнатися:

у застосунку «Укрзалізниці»

на офіційному сайті компанії

на інформаційних табло на вокзалах.

