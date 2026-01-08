«Укрзалізниця» оновила розклад руху поїздів: продаж квитків уже стартував

«Укрзалізниця» / © Укрзалізниця

Доповнено додатковими матеріалами

«Укрзалізниця» за рекордний час оновили всі графіки руху поїздів. Вони почнуть курсувати за новим розкладом від 22 січня. У результаті змін компанія зможе повернутися до 91% вчасних прибуттів.

Про це повідомили в телеграм-каналі «Укрзалізниці».

8 січня стартує продаж квитків на поїзди з датою відправлення від 22 січня. Відкриття продажу відбуватиметься поетапно:

близько 70% внутрішніх рейсів з’являться в застосунку «Укрзалізниці» вже від 08:00,

усі міжнародні напрямки — від 09:00,

решта рейсів стане доступною до кінця дня.

Загалом за оновленим графіком курсуватимуть 118 поїздів далекого сполучення та 62 приміські поїзди «Укрзалізниці». Це дасть змогу внести необхідні безпекові коригування та мінімізувати затримки на фастівській ділянці, що зазнала уражень з боку ворога і де нині тривають активні відновлювальні роботи.

«Наші графісти в абсолютно рекордні строки — за 7 днів — зробили роботу, на яку за європейською практикою відводиться 5 місяців. У результаті цих змін Укрзалізниця зможе повернутися до вже звичних для українців — і дуже мотивуючих для наших європейських колег — 91% вчасних прибуттів», — зазначив голова правління компанії Олександр Перцовський.

Нагадаємо, 4 січня стало відомо, що «Укрзалізниця» призупинила продаж квитків на рейси після 21 січня для коригування розкладу через ворожі обстріли залізниці в районі Фастова. Оновлений графік руху запроваджується від 22 січня. До запровадження нового розкладу на фастівській ділянці можливі затримання поїздів тривалістю від однієї до двох годин залежно від інтенсивності руху.

В «Укрзалізниці» також повідомили, шо через ремонтні роботи у січні та лютому змінюється графік руху приміських поїздів у трьох областях — Львівській, Івано-Франківській та Харківській.