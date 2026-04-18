Укрзалізниця оновила тарифи на квитки: як тепер формуватимуться ціни

«Укрзалізниця» впроваджує модель динамічного ціноутворення для преміумсегмента.

Реклама

«Укрзалізниця» від 25 квітня запускає продаж квитків за новими коефіцієнтами.

Про це передає пресслужба УЗ.

Також погоджено індексацію тарифів у вагонах СВ (люкс) міжнародних поїздів.

Реклама

В «Укрзалізниці» наголосили, що зміни стосуватимуться проїзду виключно у вагонах СВ (люкс) та 1 класу поїздів «Інтерсіті» у внутрішньому сполученні.

Тарифи на квитки 2 класу та у купейні й плацкартні вагони залишаються соціально орієнтованими. Ціни на них держава не переглядала з 2021 року.

Вартість квитків у преміумсегменті буде калібруватись в залежності від чотирьох факторів:

1. Сезонність.

Реклама

У періоди, коли поїзди заповнені лише на 70–80%, квитки будуть дешевшими. А в пікові місяці, наприклад серпень, коли попит максимальний, ціна буде вищою. Загалом буде 16 зон сезонності, які відображають сучсний календар свят, канікул, тощо.

2. День тижня.

Найнижчі ціни будуть у вівторок та середу, а найвищі — коли день поїздки припадає на п’ятницю та неділю, коли попит найбільший. Пасажири, які можуть змінювати дату поїздки, отримають для цього додаткову мотивацію, а їхні місця вивільняться для інших у найбільш популярні дні.

3. Завчасність.

Реклама

Кількість днів до відправлення поїзда, за яку купується квиток. Сьогодні майже 30% пасажирів купують квитки в день поїздки або за два дні до неї. Новий підхід заохочуватиме планувати подорожі заздалегідь і купувати квитки вигідніше.

4. Наповнюваність.

Якщо поїзд заповнений на 90–100%, ціна може бути вищою. Але якщо перед відправленням залишаються вільні місця — ціна знижуватиметься. Це дозволятиме й пасажирам, які б іншакше обирали інший клас подорожі, доступніше подорожувати 1м класом або СВ.

В УЗ пояснили, що нові правила стосуватимуться менше 10% пасажирів, які подорожують у преміум сегменті, для інших правила не змінюються.

Реклама

Також будуть проіндексовані орієнтовно на 20% тарифи на проїзд у вагонах СВ (люкс) міжнародних поїздів. За новими тарифами квитки в ці вагони будуть реалізовуватися на дати відправлення починаючи від 18 квітня 2026 року.

«Саме місця у вагонах СВ міжнародних поїздів традиційно викуповуються найшвидше, що свідчить про підвищений і частково незадоволений попит у цьому сегменті», — пояснили в компанії.

На інші типи місць (1 та 2 класи «Інтерсіті», купе) «Укрзалізниця» лишила вартість і в міжнародних поїздах незмінною.

