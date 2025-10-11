- Дата публікації
"Укрзалізниця" отримала повідомлення про замінування трьох поїздів далекого сполучення
Поїзди були вимушено зупинені, пасажирів висадили та відвели на безпечну дистанцію.
У суботу, 11 жовтня, зранку співробітники «Укрзалізниці» отримали повідомлення про замінування трьох поїздів далекого сполучення.
Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці» у Telegram.
Анонім повідомив про замінування таких рейсів:
№68/20 Київ — Варшава;
№733 Дніпро — Київ;
№748 Тернопіль — Київ.
Поїзди були вимушено зупинені. Пасажирів висадили та відвели на безпечну дистанцію.
«Вибухотехніки та співробітники правоохоронних органів обстежили потяги на предмет вибухівки. Вибухових речовин не виявлено», — йдеться у повідомленні.
Поїзди відновли рух. Затримка склала менше години.
Нагадаємо, Росія взялася атакувати залізницю в Україні. За словами військового експерта Олега Жданова, російська армія атакує залізницю, адже це — основа економіки, і ворог це розуміє.