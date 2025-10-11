"Укрзалізниця" отримала повідомлення про замінування трьох поїздів далекого сполучення

Укрзалізниця / © t.me/UkrzalInfo

Реклама

У суботу, 11 жовтня, зранку співробітники «Укрзалізниці» отримали повідомлення про замінування трьох поїздів далекого сполучення.

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці» у Telegram.

Анонім повідомив про замінування таких рейсів:

Реклама

№68/20 Київ — Варшава;

№733 Дніпро — Київ;

№748 Тернопіль — Київ.

Поїзди були вимушено зупинені. Пасажирів висадили та відвели на безпечну дистанцію.

Реклама

«Вибухотехніки та співробітники правоохоронних органів обстежили потяги на предмет вибухівки. Вибухових речовин не виявлено», — йдеться у повідомленні.

Поїзди відновли рух. Затримка склала менше години.

Нагадаємо, Росія взялася атакувати залізницю в Україні. За словами військового експерта Олега Жданова, російська армія атакує залізницю, адже це — основа економіки, і ворог це розуміє.