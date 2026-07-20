Із 22 липня вартість проїзду в міській електричці Kyiv City Express зміниться Фото ілюстративне / © "Укрзалізниця"

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Від 22 липня вартість проїзду в міській електричці Kyiv City Express зміниться. «Укрзалізниця» пояснила, що тарифи приведуть у відповідність до вартості проїзду в іншому громадському транспорті Києва.

Про це повідомила пресслужба “Укрзалізниці».

У компанії зазначили, що щодня Київська кільцева електричка перевозить десятки тисяч пасажирів, однак витрати на утримання та ремонт рухомого складу, електроенергію й забезпечення роботи сервісу постійно зростають. Доходів від продажу квитків уже недостатньо, щоб покривати ці витрати.

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В «Укрзалізниці» нагадали, що місто від 2021 року не компенсує перевізнику витрати на перевезення пільгових категорій пасажирів. За даними компанії, лише з початку 2026 року така заборгованість перевищила 10 млн грн.

«Саме тому ми змушені переглянути вартість проїзду та привести її до рівня вартості проїзду в громадському транспорті Києва. При цьому, на відміну від громадського транспорту, де тарифи зросли майже в чотири рази, вартість проїзду Київською кільцевою електричкою підвищується лише вдвічі», — зазначили в Укрзалізниці.

Якою буде вартість проїзду в Kyiv City Express від 22 липня

Після зміни тарифів пасажири платитимуть:

30 грн — при купівлі квитка в застосунках Укрзалізниці та «Київ Цифровий»;

34,20 грн — при оплаті через валідатори або термінали самообслуговування «Київ Цифровий»;

36,70 грн — у терміналах самообслуговування Укрзалізниці;

37 грн — у касах або безпосередньо у роз’їзного касира у вагоні.

Водночас компанія повідомила, що працює над запровадженням проїзних абонементів для пасажирів, які регулярно користуються міською електричкою. Очікується, що вони дозволять заощаджувати на щоденних поїздках.

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В «Укрзалізниці» також наголосили, що всі чинні пільги залишаються без змін. Студенти й надалі зможуть купувати квитки зі знижкою через застосунок «Укрзалізниці», а ветерани та пенсіонери — оформлювати безкоштовні проїзні документи в касах.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що «Укрзалізниця» запускає додатковий Інтерсіті до Луцька.

Також нагадаємо про призначення додаткових рейсів до Карпат і Закарпаття через підвищений попит на відпочинок у горах.

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