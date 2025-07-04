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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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"Укрзалізниця" попередила про затримання низки поїздів: список

За інформацією компанії, поїзди пришвидшать рух у дорозі, аби скоротити тривалість затримування.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Вокзал у Києві.

Вокзал у Києві. / © УНІАН

Через російський обстріл Києва сталися пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста. Затримується низка потягів зі столиці.

Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.

Наразі з початкової станції відправлено:

  • №705 Київ-Перемишль: затримка +1:28;

  • №1/123 Харків-Івано-Франківськ, Ворохта: затримка +4:40;

  • №21/103 Краматорськ, Харків-Львів: затримка +4:36.

“Будемо пришвидшувати їх у дорозі, щоб скоротити відставання від графіку після Києва”, - наголосили в компанії.

Наразі роботи щодо відновлення колії тривають. Поїзди Фастівського напряму курсують своїм звичним маршрутом. Поїзди північно-західного (Святошинського) напрямку курсують із резервними тепловозами.

Рейси Коростенського напрямку курсуватимуть через Почайну та Дарницю. На лівому березі буде додаткова зупинка з можливістю пересадки на Kyiv City Express. Він здійснює тактовий рух північним півкільцем: Дарниця - Русанівка - Лівобережна - Воскресенка - Почайна - Сирець - Святошин.

Як повідомлялося, у Києві через атаку РФ пошкоджено залізничну інфраструктуру. Про потерпілих працівників “УЗ” чи пасажирів не інормували.

Нагадаємо, цієї ночі РФ вдарила по Києву дронами і балістикою. У столиці зростає кількість постраждалих внаслідок нічної атаки російської армії. Станом на 08:00 РФ відомо про 23 травмованих.

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