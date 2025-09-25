ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
674
1 хв

"Укрзалізниця" попередила про затримання низки поїздів через атаку РФ: список

Постраждалих внаслідок нічного обстрілу немає, але сталися пошкодження інфраструктури.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
"Укрзалізниця".

"Укрзалізниця". / © Укрзалізниця

Через російський обстріл вночі проти четверга, 25 вересня, сталися знеструмлення чотирьох дільниць “Укрзалізниці”. Затримується низка потягів.

Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.

“Протягом ночі обстріли спричинили знеструмлення на чотирьох дільницях. Постраждалих немає, втім є пошкодження інфраструктури”, - наголосили в компанії.

Станом на 08:00 затримання фіксуються для рейсів:

  • №53/54 Одеса-Головна - Дніпро-Головний (+5:09)

  • №253/254 Одеса-Головна - Кривий Ріг-Головний (+5:09)

  • №7/8 Одеса-Головна - Харків-Пас. (+4:47)

  • №147/148 Київ-Пас. - Одеса-Головна (+2:01)

  • №127/128 Львів - Запоріжжя-1 (+1:18)

  • №31/32 Перемишль - Запоріжжя-1 (+1:17)

  • №51/52 Запоріжжя-1 - Одеса-Головна (+1:10)

  • №91/92 Одеса-Головна - Краматорськ (+1:02).

Окрім того, через відсутність напруги затримується приміський поїзд, маршрут якого пролягає через Миколаївщину та Одещину. Йдеться про рейс №6403 Мартинівська-Одеса. Потяг курсує зі станції Колосівка із затримкою 2,5 год.

Як повідомлялося, внаслідок атаки РФ знеструмлені дільниці "Укрзалізниці" на Миколаївщині та Кіровоградщині. Через обстріли цієї ночі затримуються поїзди з Одеси, Києва та Запоріжжя.


