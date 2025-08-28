- Дата публікації
"Укрзалізниця" попередила про затримки поїздів через атаку на інфраструктуру у Вінницькій області
Через масовану російську атаку та знеструмлення залізничної інфраструктури у Вінницькій області низка пасажирських поїздів зазнає затримок.
Через масовану ворожу атаку та знеструмлення залізничної інфраструктури у Вінницькій області низка поїздів курсуватиме із затримками.
Про це повідомляє “Укрзалізниця” у повідомленні у соціальних мережах.
Це стосуватиметься рейсів:
№87 Запоріжжя – Ковель;
№139 Київ – Камʼянець-Подільський;
№77 Одеса – Ковель;
№3 Запоріжжя – Ужгород;
№47 Запоріжжя – Мукачево;
№32 Перемишль – Запоріжжя;
№92 Львів – Київ;
№52 Львів – Київ.
Деякі з цих рейсів прямуватимуть в обʼїзд пошкодженої ділянки, ті з поїздів, що вже знаходяться на ній — будуть прямувати під резервними тепловозами.
Залізничники намагатимуться скоротити затримки рейсів.
