Укрaїнa
232
"Укрзалізниця" попередила про затримки поїздів через атаку на інфраструктуру у Вінницькій області

Через масовану російську атаку та знеструмлення залізничної інфраструктури у Вінницькій області низка пасажирських поїздів зазнає затримок.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Потяг

Потяг / © Укрзалізниця

Через масовану ворожу атаку та знеструмлення залізничної інфраструктури у Вінницькій області низка поїздів курсуватиме із затримками. 

Про це повідомляє “Укрзалізниця” у повідомленні у соціальних мережах.

Це стосуватиметься рейсів:

  • №87 Запоріжжя – Ковель;

  • №139 Київ – Камʼянець-Подільський;

  • №77 Одеса – Ковель;

  • №3 Запоріжжя – Ужгород;

  • №47 Запоріжжя – Мукачево;

  • №32 Перемишль – Запоріжжя;

  • №92 Львів – Київ;

  • №52 Львів – Київ.

 Деякі з цих рейсів прямуватимуть в обʼїзд пошкодженої ділянки, ті з поїздів, що вже знаходяться на ній — будуть прямувати під резервними тепловозами. 

Залізничники намагатимуться скоротити затримки рейсів.

Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Київ балістикою: які наслідки.

