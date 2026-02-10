"Укрзалізниця" попередила про зміни в русі поїздів: що важливо знати пасажирам 10 лютого

Укрзалізниця / © Укрзалізниця

“Укрзалізниця” повідомила про оперативні обмеження руху поїздів у низці регіонів через безпекову ситуацію. Найбільші зміни торкнулися Сумщини, Чернігівщини, Харківщини та Запорізької області.

Деталі повідомила пресслужба компанії.

Сумщина та Чернігівщина

У регіональному та приміському сполученні можливі тимчасові коригування маршрутів. Регіональні поїзди наразі курсують лише до та з Конотопа, приміські — до та з Кролевця.

На Чернігівщині тимчасово скасовано рух поїздів за маршрутом Сновськ — Бахмач і у зворотному напрямку.

Харківщина

Ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ залишається небезпечною. Проїзд на цій ділянці забезпечують автобусними трансферами.

Запорізька область

У регіоні триває постійний моніторинг безпекової ситуації. Залежно від обставин поїзди можуть курсувати або ж пасажирів перевозитимуть автобусами. Пасажирам радять уважно стежити за оголошеннями та виконувати вказівки поїзних бригад і вокзальних стюардів.

В “Укрзалізниці” подякували благодійному фонду “Проліска” за допомогу з автобусними трансферами на запорізькому та краматорському напрямках, а також за підтримку евакуації цивільних з Донеччини до евакуаційних рейсів на Харківщині.

Компанія наголошує: рух поїздів триває, але безпека пасажирів залишається безумовним пріоритетом.

Компанія наголошує: рух поїздів триває, але безпека пасажирів залишається безумовним пріоритетом.