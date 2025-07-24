"Укрзалізниця" посилює контроль під час посадки до поїздів: деталі

Перевірка документів перед посадкою до поїзда / © Міністерство розвитку громад та територій України

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«Укрзалізниця» повідомила про посилення контролю документів під час посадки пасажирів до поїздів. Зокрема, перевірятимуть, чи збігаються ім’я у квитку та у паспорті пасажира.

Про це повідомили в телеграм-каналі компанії.

В «Укрзалізниці» зазначили, що останніми днями отримали низку звернень щодо неналежного контролю документів, який проводять поїзні бригади. Зокрема, йдеться про перевірку того, чи збігаються ім’я у квитку та у паспорті пасажира.

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Тож кампанія посилює перевірку документів перед посадкою:

на залізничних станціях вибірково працюватимуть групи воєнізованої охорони;

поїзні бригади отримали додаткові вказівки щодо ретельної звірки даних.

В «Укрзалізниці» нагадали, що вже понад два роки працює низка інструментів контролю. Так, для купівлі квитків на популярні міжнародні рейси потрібна верифікація через «Дію». До поїздок були недопущені сотні пасажирів із квитками на чуже ім’я. А OLX блокує шахраїв, які намагаються перепродавати квитки.

«Не підтримуйте шахраїв — повідомляйте нам. Разом зробимо подорожі залізницею ще доступнішими!» — закликали в компанії.

До слова, в «Укрзалізниці» пояснили, чому квитки на поїзди «розлітаються» за секунди. Причина — високий попит, особливо на популярні напрямки, зокрема до Львова. Ситуацію ускладнюють перекупники, які використовують боти для масової скупки та перепродажу квитків. У компанії кажуть, що борються з цим разом із правоохоронцями, а система продажу квитків працює автоматично та поетапно відкриває місця.

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