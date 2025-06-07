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"Укрзалізниця" посилює заходи безпеки — що тепер зміниться
На вокзалах буде запроваджено жорсткіший контроль, тому пасажирів просять планувати свої поїздки з урахуванням можливих затримок та пересадок.
«Укрзалізниця» посилює контрольні заходи на вокзалах. Причиною є обстріли та погрози з боку РФ.
Про це повідомив очільник правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.
Представник «Укрзалізниці» зазначив, що пропагандисти погрожують зупинити залізницю, яка є головною артерією країни.
З його слів, у Херсоні люди змушені чекати на прибуття поїздів в укриттях, адже за локомотивами женуться дрони, які спалюють вагони та призводять до загибелі людей. Така ж ситуація на Донеччині, Сумщині, Харківщині, у Запоріжжі та в інших регіонах. Загалом залізничну інфраструктуру атакували понад 3 700 разів.
Пасажирам радять:
бути пильними та повідомляти про підозрілі дії, людей і предмети працівникам залізниці або правоохоронцям
прибувати на вокзали заздалегідь, тобто, коли до відправлення поїзда залишається 20–30 хвилин
планувати подорожі так, щоб бути готовими до затримок
Нагадаємо, у Київській області внаслідок обстрілу РФ у ніч проти 6 червня були пошкоджені залізничні колії. Це призвело до затримки деяких поїздів.