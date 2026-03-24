"Укрзалізниця" повідомляє про затримки через удар РФ: які поїзди запізнюються
«Укрзалізниця» попередила про затримки потягів після масованої атаки ворога.
«Укрзалізниця» змінила рух деяких поїздів через масований російський удар вдень 24 березня.
Про це передає пресслужба компанії.
Так, станом на 19:22 затримуються у дорозі такі потяги:
№771/772 Київ-Пас. → Хмельницький +5:50
№773/774 Конотоп-Пас. → Київ-Пас. +5:00
№141/142 Чернігів → Івано-Франківськ +6:00
№775/776 Суми → Київ-Пас. +7:00
№779/780 Суми → Київ-Пас. +10:04
№141/142 Івано-Франківськ → Чернігів +6:09
№775/776 Київ-Пас. → Суми +7:21
№103/104 Лозова → Львів +2:50
№47/48 Лозова → Чоп +2:50
№101/102 Миколаїв Пас. → Лозова +3:45
№99/100 Бухарест-Норд → Київ-Пас. +1:08
№119/120 Холм → Дніпро-Головний +0:28
№63/64 Харків-Пас. → Перемишль Головний +0:34
№63/64 Перемишль Головний → Харків-Пас. +0:08
№109/110 Миколаїв Пас. → Львів +0:07
