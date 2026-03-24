"Укрзалізниця" повідомляє про затримки через удар РФ: які поїзди запізнюються

Реклама

«Укрзалізниця» змінила рух деяких поїздів через масований російський удар вдень 24 березня.

Про це передає пресслужба компанії.

Так, станом на 19:22 затримуються у дорозі такі потяги:

Реклама

№771/772 Київ-Пас. → Хмельницький +5:50

№773/774 Конотоп-Пас. → Київ-Пас. +5:00

№141/142 Чернігів → Івано-Франківськ +6:00

№775/776 Суми → Київ-Пас. +7:00

№779/780 Суми → Київ-Пас. +10:04

№141/142 Івано-Франківськ → Чернігів +6:09

№775/776 Київ-Пас. → Суми +7:21

№103/104 Лозова → Львів +2:50

№47/48 Лозова → Чоп +2:50

№101/102 Миколаїв Пас. → Лозова +3:45

№99/100 Бухарест-Норд → Київ-Пас. +1:08

№119/120 Холм → Дніпро-Головний +0:28

№63/64 Харків-Пас. → Перемишль Головний +0:34

№63/64 Перемишль Головний → Харків-Пас. +0:08

№109/110 Миколаїв Пас. → Львів +0:07

Раніше в «Укрзалізниці» пояснили, як діяти пасажирам під час обстрілів.

Також в УЗ розповіли, що роблять із пасажирами, які відмовляються евакуюватися з потягу під час обстрілів РФ.