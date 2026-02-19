ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
110
Час на прочитання
1 хв

"Укрзалізниця" повідомляє про зміни в розкладі поїздів у кількох областях: деталі

Через безпекову ситуацію у чотирьох областях України є зміни у русі потягів.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Потяг

Потяг / © Associated Press

Станом на 19 лютого рух поїздів організовано з урахуванням безпекової ситуації. Є зміни на Сумщині, Харківщині, Донеччині та Запоріжжі.

Про це інформує «Укрзалізниця».

Де є зміни у русі потягів

  • Сумщина: регіональні поїзди тимчасово курсують лише до/з Конотопа.

  • Харківщина та Донеччина: від Лозової до Краматорська пасажирів перевозять автобусами; поїзд №102 очікує на пересадку з трансферів із Донеччини, які затримуються через складні погодні умови. Регіональні експреси ізюмського напрямку рухаються з незначними затримками.

  • Запоріжжя: поїзди №86/85 Львів — Запоріжжя — Львів, №5/6 Ясіня — Запоріжжя — Ясіня, №128/127 Львів — Запоріжжя — Львів і №51/52 Одеса — Запоріжжя — Одеса тимчасово курсують до/з Дніпра, між Дніпром і Запоріжжям організовано автобусний трансфер. Інші поїзди далекого сполучення планують доводити до/з Запоріжжя — рішення ухвалюватимуть оперативно залежно від ситуації.

Пасажирів просять стежити за оголошеннями поїзних бригад і працівників вокзалів та активувати push-сповіщення в застосунку УЗ.

Раніше ми писали про те, що «Укрзалізниця» обмежила сполучення між Запоріжжям і Конотопом. За даними залізничників, є загроза обстрілів та наслідки атак БпЛА, тож сполучення із Запоріжжям обмежено до Дніпра, а на Сумщині поїзди курсують лише до Конотопа. Для пасажирів на складних ділянках організували автобусні трансфери.

Дата публікації
Кількість переглядів
110
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie