"Укрзалізниця" повідомляє про зміни в розкладі поїздів у кількох областях: деталі

Станом на 19 лютого рух поїздів організовано з урахуванням безпекової ситуації. Є зміни на Сумщині, Харківщині, Донеччині та Запоріжжі.

Про це інформує «Укрзалізниця».

Де є зміни у русі потягів

Сумщина: регіональні поїзди тимчасово курсують лише до/з Конотопа.

Харківщина та Донеччина: від Лозової до Краматорська пасажирів перевозять автобусами; поїзд №102 очікує на пересадку з трансферів із Донеччини, які затримуються через складні погодні умови. Регіональні експреси ізюмського напрямку рухаються з незначними затримками.

Запоріжжя: поїзди №86/85 Львів — Запоріжжя — Львів, №5/6 Ясіня — Запоріжжя — Ясіня, №128/127 Львів — Запоріжжя — Львів і №51/52 Одеса — Запоріжжя — Одеса тимчасово курсують до/з Дніпра, між Дніпром і Запоріжжям організовано автобусний трансфер. Інші поїзди далекого сполучення планують доводити до/з Запоріжжя — рішення ухвалюватимуть оперативно залежно від ситуації.

Пасажирів просять стежити за оголошеннями поїзних бригад і працівників вокзалів та активувати push-сповіщення в застосунку УЗ.

Раніше ми писали про те, що «Укрзалізниця» обмежила сполучення між Запоріжжям і Конотопом. За даними залізничників, є загроза обстрілів та наслідки атак БпЛА, тож сполучення із Запоріжжям обмежено до Дніпра, а на Сумщині поїзди курсують лише до Конотопа. Для пасажирів на складних ділянках організували автобусні трансфери.