"Укрзалізниця" повідомила про тимчасові зміни руху потягів до Європи

Потяг / © УНІАН

Реклама

У зв’язку з масштабними ремонтними роботами на станції Будапешт-Келеті угорська залізниця змінює зупинки та кінцеві станції для деяких міжнародних поїздів. Ці зміни діятимуть з 25 серпня по 20 вересня. Пасажирам рекомендується перевіряти розклад перед поїздками.

Про це йдетьс у повідомленні «Укрзалізниці» у Telegram.

Поїзд №9/10 Київ — Будапешт — Київ прибуватиме та відправлятиметься не зі звичної станції Келеті, а з Будапешт-Нюгаті — однієї з центральних залізничних станцій, що має зручне транспортне сполучення з містом, зокрема лінією метро M3.

Реклама

Поїзд №143/146 Чоп — Відень — Чоп, а також безпересадкові вагони Київ — Відень — Київ, зупинятимуться тільки на станції Будапешт-Келенфельд, що обслуговується лінією метро M4. Зупинка на станції Келеті в цей період скасована.

Обидві альтернативні станції — Будапешт-Нюгаті та Будапешт-Келенфельд — розташовані у зручних місцях із хорошим транспортним сполученням, що дозволяє пасажирам комфортно добиратися до центру міста.

Пасажирів просять враховувати ці тимчасові зміни при плануванні подорожей та перевіряти актуальний розклад під час купівлі квитків. Угорська залізниця дякує за розуміння і бажає безпечних і приємних поїздок.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що від 1 серпня пасажири «Укрзалізниці» більше не зможуть купити квитки на певні поїзди в касах, тепер для цього знадобиться «Дія.Підпис».